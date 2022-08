CBF deve firmar novo contrato milionário para direitos de transmissão da Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 14:03 Compartilhe

A Confederação Brasileira de Futebol e a Rede Globo estão perto de acertar a renovação do contrato dos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023. A proposta da emissora carioca tem a previsão de uma espécie de sublicenciamento de parte dos jogos para Amazon. Em caso de metas alcançadas pela empresa de streaming, o valor pode chegar a R$ 600 milhões. A informação é do jornalista Igor Siqueira, do “UOL”.

+ Mercado fechou! Veja as principais contratações dos clubes brasileiros

Segundo informações, a entidade optou por um processo de concorrência sem licitação formal. Existem quatro interessados pelo torneio, Globo, SBT, Live Mode e IMG. O modelo escolhido pela CBF é a de venda de todos os direitos para um único grupo.

O SBT chegou a acenar com o desejo de ter o torneio. Outras redes de TV fechada e streaming, como Disney e Warner, não entraram na disputa. O que prejudica a emissora de Silvio Santos, já que eles desejam adquirir somente os direitos de exibição da TV aberta. A Globo tem levado vantagem desde o início da disputa, muito em razão pela parceria com a Amazon.

+ Globo vende cota de patrocínio para Copa do Mundo à casa de apostas

Globo e CBF negociam um aumento nos valores a serem pagos pela emissora. Inicialmente a proposta da Globo girava em torno de R$500 milhões. Porém, a entidade estimulou as ofertas concorrentes e houve subida dos valores. O atual acordo entre as partes termina no final deste ano.

A negociação caminha para a reta final e depende do aval do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para ser concluída. A expectativa da confederação é fechar o contrato ainda neste mês.

E MAIS:

E MAIS: