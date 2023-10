CBF detalha jogos da final da Série C, entre Amazonas e Brusque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 12:50 Compartilhe

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou nesta terça-feira os dois jogos da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Amazonas-AM e Brusque-SC fazem o primeiro jogo no próximo domingo, dia 15. A partida decisiva está marcada para o domingo seguinte, dia 22.

A primeira partida será realizada na Arena Amazônia, em Manaus (AM), às 18h. O Brusque decidirá em casa, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), às 17h. Com acessos garantidos à Série B, os times buscam coroar a campanha com o título. Quem vencer no placar agregado, levanta a taça, enquanto um empate leva a decisão aos pênaltis.

O Amazonas conquistou o acesso na última rodada da segunda fase ao terminar em primeiro lugar do Grupo C, com 12 pontos. Assim, será a primeira vez na história que o clube participará da segunda divisão nacional.

O Brusque foi o primeiro a confirmar o acesso e terminou na liderança do Grupo B com 13 pontos. O time retorna à Série B após uma temporada. Além da dupla finalista, Operário-PR e Paysandu conquistaram o acesso à segunda divisão nacional em 2024.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias