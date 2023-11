CBF desmembra tabela do Brasileirão e Corinthians abre rodadas 35 e 36 com confrontos diretos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 15:37 Para compartilhar:

O Corinthians pretende chegar às duas últimas rodadas do Brasileirão livre do rebaixamento e, para isso, precisará de um bom desempenho contra rivais diretos na luta contra a queda. A Confederação brasileira de Futebol (CBF) desmembrou as rodadas 35 e 36 e o time de Mano Menezes estará logo na abertura das jornadas, em confrontos que podem selar o destino do clube, contra Bahia e Vasco, hoje adversários abaixo na classificação.

De acordo coma CBF, a primeira rodada da competição pós Data Fifa já contará com todas as equipes com o mesmo número de 34 jogos disputados. Portanto, em condições idênticas na luta pelo título, vaga na Libertadores ou contra o rebaixamento.

O Corinthians vai receber o Bahia no dia 25 de outubro, um sábado, às 19h30, na neo Química Arena. Na terça-feira, dia 28, será a vez de a equipe visitar o Vasco, em São Januário, às 21h30, em jogo único do dia.

Já o Palmeiras, que briga pelo título, terá situação distinta em relação aos rivais pela taça. Na 35ª rodada, os comandados de Abel Ferreira entraram em campo diante do Fortaleza no dia 26, domingo, às 18h30, no Castelão, já sabendo os resultados de Botafogo e Grêmio. Na rodada seguinte, porém, o atual campeão recebe o América-MG às 21h30 do dia 29, na volta ao Allianz Parque, no mesmo horário de Coritiba x Botafogo, enquanto os gaúchos atuam somente na quinta-feira, 30, com o Goiás, em Porto Alegre.

Dos 20 jogos anunciados, apenas um não será na casa original do time mandante. O América-MG receberá o Flamengo, outro candidato ao título, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30 do dia 26, domingo.

CONFIRA A TABELA:

35ª RODADA

Dia 25/11 – sábado

19h30

Ahtletico-PR x Vasco – Ligga Arena

Corinthians x Bahia – Neo Química Arena

21h

Fluminense x Coritiba – Maracanã

Dia 26/11 – domingo

16h

Botafogo x Santos – Engenhão

Atlético-MG x Grêmio – Arena MRV





18h30

São Paulo x Cuiabá – Morumbi

Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio

Fortaleza x Palmeiras – Castelão

América-MG x Flamengo – Parque do Sabiá

Dia 27/11

20h

Goiás x Cruzeiro – Serrinha

36ª RODADA

Dia 28/11 – terça-feira

21h30

Vasco x Corinthians – São Januário





Dia 29/11 – quarta-feira

19h

Santos x Fluminense – Vila Belmiro

Bahia x São Paulo – Fonte Nova

20h

Flamengo x Atlético-MG – Maracanã

Cuiabá x Internacional – Arena Pantanal

21h30

Palmeiras x América-MG – Allianz Parque

Coritiba x Botafogo – Couto Pereira

Dia 30/11 – quinta-feira

19h

Grêmio x Goiás – Arena do Grêmio

20h

Cruzeiro x Athletico-PR – Mineirão

20h30

Red Bull Bragantino x Fortaleza – Nabi Abi Chedid

