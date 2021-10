CBF desmembra mais rodadas do Botafogo na Série B; clássico contra o Vasco será transmitido pela Globo Organização divulga detalhes de mais cinco rodadas do Brasileirão e Alvinegro terá duas partidas transmitidas na televisão aberta

As partidas do Botafogo voltarão a ser transmitidas em televisão aberta após três meses. A CBF divulgou detalhes de mais cinco rodadas da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira e o Alvinegro será contemplado com duas dessas partidas na TV Globo.

+ Após ‘flerte’ nas redes sociais, Botafogo recebe contato da Jontex e vai atrás de possível parceria



Os duelos nesta cobertura serão contra Cruzeiro, em uma terça-feira, e o clássico diante do Vasco, em um domingo. A última vez que o Alvinegro havia passado na TV Globo foi justamente contra a Raposa, ainda no primeiro turno, no começo de julho.

A equipe comandada por Enderson Moreira, agora, tem noção das datas e locais de todos os compromissos do mês de outubro e o começo de novembro, já pegando a reta final do Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

30ª rodada

Cruzeiro x Botafogo – Mineirão – 12/10 (terça) – Transmissão: Globo, Premiere e SporTV

​

​31ª rodada

​Botafogo x Brusque – Nilton Santos – 22/10 (sexta) – Transmissão: Premiere

32ª rodada

​Goiás x Botafogo – Serrinha – 26/10 (terça) – Transmissão: SporTV e Premiere

33ª rodada

​Botafogo x Confiança – Nilton Santos – 03/11 (quarta) – Transmissão: Premiere

​

​34ª rodada

​Vasco x Botafogo – São Januário – 07/11 (domingo) – Transmissão: Globo e Premiere

E MAIS:

Veja também