CBF descarta corte e Gabriel Magalhães fará tratamento da lesão no ombro na seleção brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 20:38 Para compartilhar:

O primeiro dia de trabalho de parte dos 26 jogadores convocados na seleção brasileira, em Orlando, nos Estados Unidos, serviu para a comissão técnica de Dorival Júnior avaliar a gravidade da lesão no ombro do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. Após exames médicos, ficou decidido que não haverá corte.

“O zagueiro Gabriel Magalhães realizou exames nesta quinta-feira com os médicos da seleção e, conforme planejado, segue em recuperação visando à disputa da Copa América. O jogador do Arsenal (ING) sofreu uma lesão no ombro direito na última rodada da Premier League, no dia 19”, informou a CBF.

O defensor teve de ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Everton, na última rodada do Campeonato Inglês, e precisou usar uma proteção no local machucado. Mas vinha fazendo tratamento desde então, o Arsenal informou que a luxação não era nada grave e ele já está praticamente recuperado.

O defensor ainda não sabe se será utilizado nos amistosos contra México (dia 8 de junho) e Estados Unidos (dia 12), contudo. Como a primeira partida do Brasil na Copa América ocorre somente dia 24, contra a Costa Rica, há tempo hábil para a plena recuperação.

Com cinco defensores convocados, Dorival Júnior ainda vai definir seus escolhidos para o setor. O experiente Marquinhos larga na frente por uma vaga ao lado de Eder Militão, enquanto Gabriel Magalhães, Beraldo e Bremer correm por fora para convencer o treinador que podem ser titulares.

A lista de convocação para a Copa América já sofreu um corte por lesão. O goleiro Ederson, do Manchester City, deu lugar ao são-paulino Rafael após forte dividida com o zagueiro Romero, do Tottenham, pelo Campeonato Inglês, jogo no qual sofreu uma fratura na órbita ocular.