CBF demite técnico Dorival Júnior após derrota histórica para Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (28) a demissão do técnico Dorival Júnior após a goleada histórica (4-1) diante da Argentina que a Seleção sofreu na terça-feira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira sofreu quatro gols pela primeira vez em uma partida de Eliminatórias para a Copa do Mundo, um duro golpe que definiu o destino do técnico de 62 anos, que assumiu o cargo em janeiro de 2024.

“Nos reunimos com Dorival Júnior e a CBF neste momento anuncia que encerrou o ciclo de Dorival”, disse à imprensa o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Vamos trabalhar para encontrar um substituto”, acrescentou.

O Brasil vai visitar o Equador e receber o Paraguai nos dias 4 e 9 de junho, respectivamente, na próxima rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

A Seleção ocupa a quarta colocação com 21 pontos, dez a menos que a campeã mundial e líder Argentina, que se classificou na rodada disputada na última terça-feira, e atrás de Equador (23 pontos) e Uruguai (21).

– Catástrofe ‘Monumental’ –

Na terça-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, a ‘Canarinha’ chegou ao fundo do poço com uma goleada inusitada diante de seu eterno arquirrival.

“Ninguém esperava o que vimos hoje e a responsabilidade é toda minha”, reconheceu o treinador após o jogo.

Dorival Júnior chegou ao comando da equipe após conquistar títulos nacionais com Flamengo e São Paulo.

Ele deixa a seleção na zona de classificação direta para a Copa do Mundo, mas não conseguiu devolver o Brasil às posições de honra após o início fraco de seu antecessor, Fernando Diniz.

Sua contratação foi anunciada após meses de especulações sobre a possível chegada do técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Agora a imprensa volta a colocar o nome de ‘Carletto’ na mesa. O português Jorge Jesus, do saudita Al-Hilal, também entra no leque de candidatos.

– Panorama difícil –

A estreia de Dorival foi na vitória contra a Inglaterra com gol do jovem Endrick em amistoso disputado no lendário estádio de Wembley.

Mas a promessa de uma nova era de ouro para o Brasil ruiu com a fraca participação na Copa América de 2024.

Nos grupos do torneio continental, a seleção canarinho não conseguiu derrotar a Costa Rica e foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final.

Teve outros maus momentos como na derrota na visita ao Paraguai (1 a 0) e no empate com a Venezuela (1 a 1), que deixou o Brasil na zona intermediária da tabela das Eliminatórias.

Apesar de contar com astros como Vinícius Junior, Rodrygo e Raphinha, Dorival não conseguiu dar ao time o futebol vistoso e ofensivo que a torcida exige.

Seu sucessor terá a difícil tarefa de conciliar o time com uma torcida desiludida que não comemora um título importante desde a Copa América de 2019.

