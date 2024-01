CBF demite Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/01/2024 - 19:33 Para compartilhar:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu nesta sexta-feira (5) Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira, confirmou uma fonte da entidade à AFP.

Diniz, de 49 anos e no cargo desde julho de 2023, enfrentou críticas da imprensa e da torcida por seu ciclo sem brilho, com apenas duas vitórias em seis jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ele havia sido anunciado como novo técnico da Seleção em julho de 2023. Passou então a dividir o cargo com o de treinador do Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores.

Sua demissão ocorre um dia depois de Ednaldo Rodrigues ter sido reconduzido ao cargo de presidente da CBF, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

Ednaldo havia sido demitido devido a um imbróglio judicial em dezembro e sua saída provocou incômodo na Fifa e na Conmebol, que ameaçaram impor duras sanções ao futebol brasileiro.

Ele era o presidente quando foi anunciada a contratação de Diniz, em julho de 2023, após a saída de Tite (2016-22).

– Sonhos desfeitos –

Diniz chegou à seleção brasileira com muita expectativa e como um treinador em alta, justamente pelo futebol ofensivo e vistoso mostrado pelo Fluminense.

Mas sua imagem como técnico do Brasil ficou longe do excelente jogo ofensivo mostrado pelo Fluminense.

Nos primeiros seis jogos com Diniz, a Seleção teve seu pior início de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O Brasil acumulou pela primeira vez três derrotas consecutivas e perdeu a histórica invencibilidade em casa, para a Argentina (1-0) no Maracanã.

Diniz chegou a ser vaiado durante a derrota para a ‘Albiceleste’ de Lionel Messi, em novembro.

Em seu breve ciclo, a equipe conseguiu apenas duas vitórias, contra os últimos colocados Bolívia (5-1) e Peru (1-0).

Embora não tenha podido contar com jogadores-chave como Neymar, Vinícius Júnior e Casemiro em diversas partidas das Eliminatórias, devido a lesões, setores da imprensa e da torcida brasileira questionaram sua nomeação para ocupar o cargo de técnico do Brasil.

Diniz havia sido contratado por um ano, para cumprir uma espécie de cargo interino até a tão aguardada chegada do italiano Carlo Ancelotti, atualmente comandando o Real Madrid.

Porém, o italiano nunca confirmou acordo com o Brasil e renovou recentemente o vínculo com o time ‘merengue’.

O favorito a substituir Diniz é Dorival Júnior, atual técnico do São Paulo, campeão da Copa do Brasil em 2023, de acordo com comentários da imprensa.





A Seleção ocupa atualmente a sexta colocação na tabela, última que classifica diretamente para a Copa do Mundo norte-americana de 2026.

O Brasil fará amistosos contra Espanha e Inglaterra em março.

