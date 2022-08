CBF define tabela de jogos das oitavas de final da Série D do Brasileiro

A tabela de jogos das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D foi definida, nesta segunda-feira, e os jogos de ida serão realizados no próximo fim de semana. Como o Santa Cruz só confirmou a 16.ª vaga nesta noite, a definição das datas de seus confrontos vai acontecer nesta terça-feira.







O Santa Cruz venceu o Retrô, por 2 a 1, na Arena Pernambuco e agora vai enfrentar o Tocontinópolis-TO. Como terminou em quarto lugar na fase de grupos, o Santa Cruz mais uma vez vai decidir a classificação longe de sua torcida. A ida acontece no estádio do Arruda, em Recife (PE), provavelmente no próximo domingo, dia 7. A volta vai acontecer no estádio João Ribeiro (Ribeirão), em Tocantinópolis (TO). Datas e horários dos confrontos devem ser divulgados pela CBF nesta terça-feira.

A tabela foi definida pelo departamento de competições da CBF. Como na fase anterior, a disputa será no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Ao final dos dois confrontos será considerado o saldo de gols agregado para definir o classificado às quartas de finais. Os times com as melhores campanhas vão ter a única vantagem de disputar o segundo jogo na condição de mandantes.

SANTA CRUZ X REMO

A vitória do Santa Cruz sobre o Retrô veio em um jogo dramático nesta segunda-feira à noite, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O destaque do jogo foi Hugo Cabral que marcou os dois gols, enquanto Radsley fez para o Retrô. Todos os gols saíram no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo ficou dramático e o Retrô pressionou o tempo todo, criou e perdeu diversas chances, mas o Santa Cruz resistiu e acabou ficando com a vaga. O público foi de 7.263 torcedores com uma renda de R$ 297.760,00.

JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL

Sábado (06/08)

Portuguesa-RJ x Nova Venécia-ES (15h)

Domingo (07/08)

Lagarto-SE x Amazonas-AM (15h)

Real Noroeste-ES x Caxias-RS (15h)

América-RN x Moto Club-MA (16h)

Bahia de Feira-BA x São Bernardo-SP (16h)

Paraná-PR x Pouso Alegre-MG (16h)

Rio Branco-AC x ASA-AL (19h)

Santa Cruz-PE x Tocantinópolis-TO (a definir)

JOGOS DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL

Sábado (13/08)

Caxias-RS x Real Noroeste-ES (15h)

São Bernardo-SP x Bahia de Feira-BA (16h)

Domingo (14/08)

Nova Venécia-ES x Portuguesa-RJ (15h)

Amazonas-AM x Lagarto-SE (16h)

ASA-AL x Rio Branco-AC (16h)

Pouso Alegre x Paraná-PR (16h)

Moto Club-MA x América-RN (17h)

Tocantinópolis-TO x Santa Cruz (a definir)