CBF define os horários da decisão da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Athletico-PR Os duelos serão os dias 12 (domingo) e 15 de outubro(quarta-feira). A ida será em Belo Horizonte e o jogo decisivo em Curitiba

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu os horários dos jogos a final da Copa do Brasil entre Athletico e Atlético-MG. A grande final irá acontecer em Curitiba, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O jogo de ida será no Mineirão, em Belo Horizonte. O dueo da ida será no domingo 12 de dezembro, às 17h30, enquanto a volta, quarta-feira, 15, na Arena da Baixada, às 21h30. As duas finais da Copa do Brasil encerram o calendário de 2021 no Brasil.

O Furacão chegou à decisão passando por Avaí, Atlético-GO, Santos e Flamengo, sendo o único time invicto na competição, com cinco vitórias e três empates.

Já o Galo, que começou o torneio na terceira fase, por estar jogando a Libertadores, perdeu um duelo contra o contra o Bahia, por 2 a 1, nas oitavas. Os mineiros superaram Remo, Bahia, Fluminense e Fortaleza antes de chegar à final.

Athletico-PR e Atlético-MG já garantiram mais R$ 23 milhões em premiações, mas o campeão levará R$ 56 milhões.

