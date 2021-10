CBF define datas das quartas de final entre Botafogo e Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20 Equipe mineira vai ter a chance de decidir o confronto em casa; Local da partida de ida ainda não foi definido

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o calendário das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo vai ter o mando de campo da partida de ida, que ainda não possui local definido. O primeiro confronto contra o Atlético-MG acontece neste domingo, dia 17, às 16h, com transmissão da Band.

A partida de volta está marcada para sexta-feira, dia 22, às 16h, no Estádio das Alterosas, com transmissão do Sportv. O Atlético-MG é o atual campeão da competição e vai definir o confronto em casa.

> Aproveitamento fora de casa do Botafogo sobe com Enderson Moreira, mas postura ainda não empolga



O Botafogo tende a comandar suas partidas em casa no CEFAT. Porém, devido

à falta de iluminação artificial, a equipe não poderá atuar no campo e segue sem local definido para o jogo de ida.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais