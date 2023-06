CBF define Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira, diz TV

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 13:43 Compartilhe

O técnico italiano Carlo Ancelotti, atualmente comandante do Real Madrid, será o novo treinador da seleção brasileira a partir de 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista André Rizek, apresentador do canal por assinatura SporTV.

Nesta semana, Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, encontrou com o treinador italiano, e esse teria sido o desfecho da conversa.

Legalmente, Ancelotti não pode assinar nenhum contrato oficial até janeiro do ano que vem (seis meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid). Apesar disso, a entidade entende já ter garantias do negócio. Uma dessas garantias é que o comandante indicará alguém de sua confiança para fazer a transição até a sua chegada.

O profissional indicado trabalhará ao lado de Ramon Menezes, atual treinador da seleção brasileira sub20, e que seguirá também trabalhando pela seleção principal.

O SporTV informa também que a CBF diz que o Real Madrid está ciente de todos os passos. Porém, nem CBF, nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio oficial até janeiro. A ideia é que em janeiro do próximo ano Ancelotti comunique ao clube espanhol que não tem interesse na cláusula de renovação contratual, que ele e o Real poderiam exercer. Dessa forma, o anúncio por parte da seleção seria realmente apenas no começo de 2024. Neste ano, o Brasil terá seis jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 para disputar. No ano que vem, a competição será retomada no segundo semestre, depois da Copa América, e, teoricamente, já com Ancelotti na função.

