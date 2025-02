CBF dá ultimato ao técnico italiano Ancelotti, diz jornal

SÃO PAULO, 10 FEV (ANSA) – Ainda sonhando com a chegada do multicampeão Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria enviado um ultimato ao técnico italiano e dito que não deseja mais esperar por ele.

O novo capítulo da longa novela envolvendo a entidade máxima do futebol brasileiro e o comandante do Real Madrid foi revelado pelo “Ok Diario”. O periódico apontou que a CBF entrou novamente em contato com a comitiva de Carletto e deseja que ele tome uma decisão final até maio.

O jornal acrescentou que a permanência do italiano na capital espanhola é incerta para a próxima temporada pelos claros sinais de esgotamento entre as partes, fator que poderá abrir uma brecha para a seleção brasileira se inserir novamente na batalha por Ancelotti.

O Brasil é treinado atualmente por Dorival Júnior, mas os resultados inconsistentes nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 levantaram dúvidas entre os dirigentes da CBF, que estariam buscando alternativas no mercado.

Os primeiros contatos entre a entidade brasileira e Ancelotti foram feitos no início de 2023, pouco tempo depois da precoce eliminação no Mundial de 2022, no Catar, para a Croácia. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chegou a cravar meses mais tarde que o italiano desembarcaria na seleção pentacampeã, mas isso nunca virou realidade.

Caso realmente esteja disposta em lutar pela preferência de Ancelotti, a CBF precisará enfrentar a Roma, que deverá oferecer ao comandante um audacioso projeto para trabalhar pela primeira vez na capital italiana como treinador. (ANSA).