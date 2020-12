CBF confirma tabela e segunda fase da Série C começa no sábado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira todos os detalhes da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Conforme era esperado, Londrina-PR e Remo-PA, às 17h de sábado, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pelo Grupo 2, será responsável por abrir as disputas.

Os oito classificados estão divididos em dois grupos de quatro times. Eles se enfrentam entre si em jogos de ida e volta. Após seis rodadas, os dois melhores de cada grupo sobem para a Série B, enquanto o vencedor de cada chave faz a decisão.

Ainda segundo o que foi divulgado, a tendência é que as finais aconteçam nos dois últimos domingos do mês de janeiro – a ida, no dia 24; a volta, uma semana depois, em 31. A DAZN, canal fechado por streaming, promete transmitir a partir de agora todos os jogos da competição até a final.

Confira abaixo a primeira rodada da 2ª fase:

SÁBADO (12)

Grupo 2 – Londrina-PA x Remo-PA – 17h – Estádio do Café, em Londrina (PR)

DOMINGO (13)

Grupo 2 – Paysandu-PA x Ypiranga-RS – 18h – Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Grupo 1 – Brusque-SC x Santa Cruz-PE – 20h – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

SEGUNDA-FEIRA (14)

Grupo 1 – Vila Nova-GO x Ituano-SP – 20h – Estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

