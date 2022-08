CBF confirma horários das partidas entre Fluminense e Corinthians na Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 19/08/2022 - 22:09 Compartilhe

Os horários das partidas entre Fluminense e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, foram definidos. O primeiro duelo, no Maracanã, será na quarta-feira (24) às 19h30. O jogo de volta, na Neo Química Arena, está marcado para acontecer em um quinta-feira, 15 de setembro, às 20h.

A diretoria do Tricolor das Laranjeiras não ficou contente com a definição dos horários e tentou uma mudança, mas não obteve sucesso.

No final de semana após o primeiro duelo entre cariocas e paulistas, a equipe treinada por Fernando Diniz recebe o Palmeiras, pela 24ª rodada do Brasileirão, no sábado (27), às 19h. Dois dias depois, às 21h30, os comandados de Vítor Pereira enfrentam o Red Bull Bragantino.

A ordem dos mandos repete o esquema das oitavas de final da Copa do Brasil de 2016, quando o Timão ficou no empate em 1 a 1 como visitante, jogando no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, e no segundo jogo venceu por 1 a 0, na Neo Química Arena.

O vencedor de Fluminense e Corinthians irá encarar Flamengo ou São Paulo na final da Copa do Brasil.

As diretorias do Timão e do Tricolor das Laranjeiras conversam para definir a quantidade de torcedores visitantes no Maracanã e na Neo Química Arena.

