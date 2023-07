CBF confirma equipe de arbitragem 100% feminina em jogo da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 19:11 Compartilhe

Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma equipe de arbitragem totalmente feminina vai comandar uma partida oficial no País. Ao todo, serão oito árbitras, entre assistentes e VAR, no comando do jogo entre Ituano e Tombense, na próxima quarta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A árbitra principal da partida, a ser disputada no estádio Novelli Junior, em Itu (SP), será Thayslane de Melo Costa (SE-Fifa). Ela terá a companhia das assistentes Maira Mastelia Moreira (RS) e Vanessa Santos Azevedo (SE). A quarta árbitra será Marianna Nanni Batalha (SP), que terá Simone Xavier de Paula e Silva (RJ) como assessora.

O VAR vai contar com Charly Wendy Straub Deretti (SC-Fifa) no comando. Lilian Silva Fernandes Bruno (RJ) será a assistente e Silvia Regina de Oliveira (SP), a observadora.

No comando geral da arbitragem do jogo, Thayslane agradeceu pela oportunidade. “Quero agradecer ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, juntamente com o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, pela oportunidade, por acreditarem no nosso trabalho e valorizar o nosso desempenho e performance. Vamos entregar o nosso melhor ao futebol brasileiro. Em nome de toda equipe, quero dizer que sabemos o quanto isso é importante e valorizamos cada oportunidade”, comentou

A juíza exaltou a trajetória de Regildenia Moura, primeira mulher a integrar a Comissão de Arbitragem da CBF. “Quero agradecer de maneira especial a Regildenia. Ela tem feito um trabalho brilhante no departamento de arbitragem feminino, nos proporcionando um ambiente acolhedor e oferecendo a melhor maneira de realizar nosso trabalho. Essa representatividade da arbitragem feminina é uma grande conquista para todas”, declarou.

Wilson Seneme disse que a escalação 100% feminina na arbitragem é uma conquista das mulheres. “É uma conquista muito importante uma equipe só de mulheres chegar na série B do Campeonato Brasileiro. Isso demonstra a evolução da arbitragem feminina, um dos nossos objetivos na comissão. Estamos vivendo também um momento de Copa do Mundo feminina, portanto nada mais justo do que darmos prosseguimento ao nosso trabalho apoiando o desenvolvimento das árbitras”, afirmou.

