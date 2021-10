CBF confirma data de mais dois jogos do Santos no Brasileirão Santos vai pegar o Atlético-MG sem o lateral Guilherme Arana no dia 13 de outubro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado as datas de mais dois jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, diante de Atlético-MG e Sport.

O confronto contra o time mineiro, que marcará o reencontro do Peixe com o técnico Cuca e do atacante Diego Tardelli com o Atlético-MG, está marcado para o dia 13 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo terá transmissão pelo canal Premiere (pay-per-view).

Atual líder do Brasileirão, o Atlético-MG não contará com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que foi convocado para a Seleção Brasileiro para os jogos de outubro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Uruguai no dia 14 de outubro, em Manaus.

E MAIS:

O jogo contra o Sport foi marcado para o dia 17 de outubro, domingo, às 20h30min, na Ilha do Retiro, em Recife. A partida também terá transmissão pelo canal Premiere.

E MAIS:

Veja também