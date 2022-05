CBF atende à recomendação da Polícia Militar e jogo entre Vasco e Bahia é adiado Duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será nesta segunda-feira, e não mais neste domingo, como anteriormente marcado





O próximo jogo do Vasco mudou de data. Em vez de ser neste domingo, como anteriormente marcado, o duelo contra o Bahia será, agora, nesta segunda-feira. A CBF, na noite da última segunda-feira, atendeu a pedido da Ferj, que seguiu recomendação da Polícia Militar. Confira a nota publicada pela confederação.

O horário da partida também mudou. Em vez de às 16 horas, será às 19h. O local segue mantido: o Estádio de São Januário.

Confira a justificativa oficial da CBF para a alteração:

“Vasco da Gama/RJ x Bahia/BA

De: 15/05, domingo, às 16h

Para: 16/05, segunda-feira, às 19h

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro/RJ (mantido)

Solicitante: Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro

Motivo: Acatar recomendação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – BEPE – no sentido de não haver dois jogos na cidade do Rio de Janeiro na mesma data por questões de segurança e de efetivo insuficiente para os dois eventos simultâneos – Botafogo x Fortaleza, pela Série A, está programado para o Estádio Nilton Santos e precisará acontecer em 15/05 por questão de calendário.”

