CBF anuncia saída do coordenador Marco Aurélio Cunha

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (02), em seu site oficial, que Marco Aurélio Cunha não ocupa mais o cargo de Coordenador das Seleções Brasileiras Femininas. Diz a nota da CBF:

“Após cinco anos, Marco Aurélio Cunha deixa a Coordenação das Seleções Brasileiras Femininas. A saída ocorre em comum acordo entre a CBF e o dirigente, que teve fundamental atuação na reestruturação e consolidação da Seleção e do futebol feminino no país. Sob sua coordenação, as Seleções Femininas conquistaram títulos importantes. Pela Principal, ganhou a Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, o Torneio Internacional de Natal 2015, o Torneio Internacional de Manaus 2016, a Copa CFA da China 2017 e a Copa América do Chile 2018. Já pela Base foram outros cinco títulos: Sul-Americano Feminino Sub-20 2015, Sul-Americano Feminino Sub-20 2018, Sul-Americano Feminino Sub-17 2018, BRICS Games Sub-17 2018 e Liga Sul-Americana Feminina Sub-19 2019”.