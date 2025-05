CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção

SÃO PAULO, 12 MAI (ANSA) – O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do italiano Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção canarinha.

A nota destaca que Ancelotti é “sinônimo de conquistas históricas” e “vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

“A maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo”, diz o comunicado oficial.

Segundo a CBF, trazer o italiano “para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico”, “é uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”.

“Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” afirmou Rodrigues.

Considerado o maior vencedor da Champions League, com cinco títulos, e único treinador a conquistar as cinco principais ligas europeias, Ancelotti acumula passagens triunfais por gigantes como Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

A vinda do italiano para a seleção brasileira era o grande sonho da CBF e encerra uma novela iniciada desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022. Em julho de 2023, a entidade chegou a anunciar Fernando Diniz como técnico interino para aguardar Ancelotti até no meio de 2024, o que não aconteceu. Na ocasião, o italiano renovou o contrato com o Real Madrid até 2026.

Nas últimas semanas, porém, com os maus resultados do Real Madrid na atual temporada, o presidente do clube, Florentino Pérez, concluiu que a melhor escolha era antecipar a saída de Ancelotti. Diante disso, o italiano voltou a negociar com a CBF.

