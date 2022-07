CBF altera local do jogo entre Cruzeiro e Chapeconse para Brasília por causa de festival sertanejo Time celeste voltará a jogar na capital federal após seis anos

Em função da realização de um festival sertanejo no Mineirão no dia 13 de agosto, o jogo entre Cruzeiro e Chapecoense que será disputado daqui a um mês teve o local alterado para Brasília. O duelo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terá como palco o estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal.

A transferência da partida do Mineirão para o Mané Garrincha foi confirmada pela Diretoria de Competições (DCO) da CBF sexta-feira (15/7). De acordo com documento oficial de mudança publicado pela entidade nacional, a mudança de Belo Horizonte para Brasília foi para atender a um pedido feito pelo Cruzeiro.

No primeiro turno, o Cruzeiro foi até a Arena Condá, em Chapecó, e derrotou a Chapecoense, por 2 a 0, com gols de Geovane Jesus e Edu. Naquela ocasião, a Raposa entrou pela primeira vez no G-4 da Série B.

Desde a reinauguração do Mané Garrincha, há quase dez anos, o Cruzeiro jogou em Brasília em três oportunidades e não foi derrotado em nenhuma delas. Na primeira, em maio de 2014, o time celeste o Athletico-PR, por 3 a 2. Em janeiro do ano seguinte, a equipe mineira empatou, por 1 a 1, em um amistoso contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A última visita da equipe celeste foi em junho de 2016, quando ganhou do Botafogo, por 1 x 0.

Liderando a Série B com 38 pontos, o Cruzeiro possui 95,7% de chances de acesso à Série A, conforme o departamento de matemática da UFMG. Neste domingo, a partir das 16h, o time celeste vai enfrentar o Grêmio Novorizontino, no Mineirão, em partida válida pela 18ª rodada da divisão de acesso.

