CBF altera horário do clássico entre São Paulo e Santos, pelo Brasileirão Jogo vale pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o dia 7 de outubro, às 18h30. Clássico é o quarto jogo entre as equipes no ano

A CBF alterou o horário da partida entre São Paulo e Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que acontecerá no Morumbi, está marcado para o dia 7 de outubro e, com o novo horário, a bola rola a partir das 18h30.

A decisão foi tomada pela CBF para evitar um choque de horários da partida do Tricolor e do Peixe com o jogo da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela, às 20h30, fora de casa.

Com isso, o jogo que estava previamente marcado para às 19h (podendo terminar depois das 20h30), foi alterado para começar às 18h30.

Este será o quarto San-são do ano. No dia 10 de janeiro, pelo Brasileirão da última temporada, o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.

Dois meses depois, no dia 6 de março, o Tricolor recebeu o Santos e venceu por 4 a 0, em partida do Paulistão de 2021.

Depois, no dia 20 de junho, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, e o jogo terminou em 2 a 0 para o alvinegro.

