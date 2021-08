CBF altera data e horário do jogo entre Vasco e Ponte Preta pela 21ª rodada da Série B em São Januário Entidade transferiu a partida do sábado, dia 28, para domingo, dia 29, às 16h. Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Moisés Lucarelli pela 2ªrodada da competição