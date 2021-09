CBF altera data e horário do jogo entre Confiança e Vasco, pela 28ª rodada da Série B, em Sergipe Entidade transferiu a partida da sexta, dia 1, para domingo, dia 3, às 18h15. Na partida de ida, os cariocas venceram por 1 a 0, em São Januário, pela 9ª rodada da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu alterar a data e o horário da partida entre Confiança (SE) e Vasco pela 28ª rodada da Série B. O jogo seria realizado na sexta-feira, dia 1, às 21h30, porém foi adiado para o domingo. Com isso, o Cruz-Maltino visitará a equipe sergipana, dia 3, domingo, às 18h15, no Estádio Lourival Batista.

De acordo com o site da entidade, a alteração aconteceu em concordância da emissora detentora dos direitos da competição: A TV Globo. Dessa forma, o Vasco terá mais tempo para se preparar para a partida, que é essencial para a arrancada da equipe em busca do G4.

Antes de enfrentar os sergipanos, o Gigante da Colina entrará em campo em mais uma oportunidade. Na próxima segunda-feira, os comandados de Fernando Diniz encaram o Goiás, às 20h, em São Januário. Para o jogo, o time contará com o retorno de dois jogadores, porém Léo Matos não estará à disposição, já que foi expulso contra o Brusque.

Com 37 pontos, o Cruz-Maltino aguarda a sequência da rodada para saber como ficará a diferença para o G4. Atualmente, é de sete pontos, porém CRB e Botafogo ainda entram em campo neste final de semana. Os alagoanos recebem o Avaí, neste sábado, às 18h30, no Rei Pelé. O Glorioso, por sua vez, jogará no Nilton Santos, contra o Sampaio Corrêa, às 18h15, , neste domingo.

