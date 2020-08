CBF altera data e horário de Corinthians x Fortaleza no Brasileiro Inicialmente marcado para o dia 22 de agosto, às 19h, o embate da equipe alvinegra contra o Fortaleza foi adiado para 26 de agosto, quarta-feira, às 21h30, na Arena

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, nesta quinta-feira (13), uma alteração na partida entre Corinthians x Fortaleza, que será válida pela quinta rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para o dia 22 de agosto, às 19h, o embate da equipe alvinegra contra o Fortaleza foi adiado para 26 de agosto, quarta-feira, às 21h30, na Arena. O pedido, de acordo com a entidade, foi feito pela TV Globo.

Com a mudança, o Timão terá mais tempo para treinar após o jogo da rodada anterior, contra o Coritiba, no dia 19. Porém, o intervalo para o clássico contra o São paulo, que será disputado no dia 30, foi reduzido.

Vale destacar que o Corinthians ainda tem um jogo a menos na competição, diante do Atlético-GO, pela primeira rodada do nacional. O jogo foi adiado devido a presença do Alvinegro na final do Campeonato Paulista. A partida ainda não tem data para acontecer.

