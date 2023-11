CBF alerta sobre golpe envolvendo ingressos falsos para Brasil x Argentina no Maracanã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 17:30 Para compartilhar:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira que um site falso está divulgando venda de ingressos para o confronto entre Brasil e Argentina, clássico agendado para o dia 21 de novembro, no Maracanã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A entidade informou que as vendas para a partida, válida pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ainda não começaram. A área jurídica da CBF deve ser acionada para conter a fraude.

A CBF recomenda que os torcedores interessados na compra de ingressos para o aguardado duelo devem aguardar a divulgação das vendas pelos canais oficiais da entidade, nos próximos dias.

Comandada por Fernando Diniz, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, às 21h, em Barranquilla. O jogo do Maracanã, no dia 21, contra a equipe de Lionel Messi, é o último das Eliminatórias em 2023.

Nas Eliminatórias passadas, visando a Copa do Mundo do Catar, Brasil e Argentina jogaram poucos minutos na Neo Química Arena por causa de confusão com alguns jogadores da rival que teriam furado protocolo contra a covid-19 e não poderiam atuar. A partida acabou suspensa e acabou não sendo remarcada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias