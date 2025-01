CBF abre processo de seleção de CTs para a Copa do Mundo Feminina da Fifa

A CBF abriu processo para identificar estruturas (campos ou centros de treinamento) que possam receber as seleções nacionais que vão disputar a Copa do Mundo Feminina da Fifa, que será sediada pelo Brasil em 2027. O objetivo é reunir ao menos 50 opções em um catálogo virtual, que será apresentado às seleções.

Pelo planejamento, todas as cidades do território nacional podem participar do processo, desde que atendam a requisitos mínimos, como, por exemplo, estruturas adequadas para treinamentos, hotéis de 4 ou 5 estrelas localizados próximos aos campos sugeridos e distância máxima de uma hora dos aeroportos que comportem aeronaves de, no mínimo, 120 passageiros.

Todas as indicações recebidas serão submetidas a análises técnicas e possíveis visitas de inspeção pela entidade que comanda o futebol mundial. Os candidatos também devem oferecer garantias de disponibilidade dos campos, da rede hoteleira e de órgãos governamentais locais.

Em 2027, 32 equipes estarão no Brasil em busca do título mundial. A escolha final da hospedagem é feita pelas próprias seleções, que indicam suas preferências à FIFA. Os CTs devem estar disponíveis para uso exclusivo por aproximadamente 45 dias durante o período da competição. O mundial feminino tem abertura confirmada para o dia 24 de junho de 2027.

A décima edição da principal competição de seleções do futebol feminino será a primeira disputada na América do Sul. Por ser o anfitrião da competição, o Brasil já está classificado. Os demais nove países da Conmebol vão disputar três vagas.

A CBF conseguiu o direito de sediar o evento em maio do ano passado, em eleição realizada no Congresso da Fifa, em Bangkok, na Tailândia. Na oportunidade, enfrentou uma candidatura tripla da Europa, formada por Alemanha, Holanda e Bélgica. O Brasil venceu por 119 votos a 78.