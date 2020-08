CBCS lança loja oficial em parceria com o BB Liga lança sua nova linha de produtos exclusivos para a comunidade de CS:GO

Campeonato Brasileiro de Counter-Strike (CBCS) anuncia o lançamento da sua loja virtual com produtos exclusivos para a comunidade de Counter-Strike. A liga atualmente se encontra no segundo split de 2020 e conta com oito times profissionais com uma base de fãs.

Utilizando a plataforma Wayup, o CBCS assina uma linha lifestyle de produtos que tem o principal objetivo de se aproximar da comunidade brasileira de esports, trazendo estampas e skins que conversam diretamente com fã de counter-strike – jogo com mais de 20 anos de mercado.

A parceria com o Banco do Brasil (BB) traz a vantagem de desconto de 20% em todos os produtos da loja para portadores do OUROCARD.

Os interessados devem resgatar o cupom no site do CBCS e aplicar no momento de sua compra no site da Wayup, para habilitar esse desconto. Além disso, durante o split CBCS: The Conquest, clientes OUROCARD também terão acesso aum produto exclusivo na loja do CBCS, a Camiseta Keep Calm and Defuse.

