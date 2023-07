CBB envia ofício à Federação Internacional de Basquete para sediar um dos Pré-Olímpicos de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 14:15 Compartilhe

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) está disposta a trazer um dos Pré-Olímpicos Mundiais do feminino, em fevereiro de 2024, para o País. E enviou ofício nesta semana à Federação Internacional de Basquete (FIBA) demonstrando seu interesse oficial em ser sede. Trata-se do último estágio de classificação para os Jogos de Paris-2024 e o Brasil já está garantido em um dos quatro torneios por conta do título da AmeriCup na última semana, no México.

Cada Pré-Olímpico Mundial agendado para 2024 contará com quatro equipes, com três vagas em jogo para Paris-2024. Serão 16 seleções em ação em busca de 10 vagas, já que Estados Unidos, campeão mundial, e França, país-sede da Olimpíada, já estão classificados, mesmo participando de todo o processo de classificação.

“Enviamos à FIBA o nosso interesse na realização do Pré-Olímpico no país e queremos muito que dê certo. Vamos trabalhar para isso, apesar de sabermos que a decisão é da FIBA. Nossa seleção feminina merece, o basquete feminino do Brasil, vencedor em sua história e em ascensão, merece também”, disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

Em fevereiro de 2020, as competições foram jogadas na Sérvia, França, Canadá e Japão. O Brasil jogou na cidade francesa de Bourges. A pretensão, agora, é atuar com o apoio de sua torcida, em casa no próximo ano, por um lugar na Olimpíada.

“Estou muito feliz com essa candidatura para trazer o Pré-Olímpico para o Brasil. A seleção, depois dessa AmeriCup, mostrou o potencial que tem. Tanto quem foi, quanto quem fez parte dos treinos. Seria espetacular, o basquete feminino merece esse espetáculo, merece trazer essas seleções aqui, o mais alto nível do basquete feminino no Brasil”, disse Roseli Gustavo, diretora de basquete feminino da CBB.

“Apresentarmos essa candidatura com essa rapidez só abrilhanta mais tudo que fizemos”, acrescentou a diretora, já revelando estar em conversas com cidades que tenham interesse em receber a etapa do Pré-Olímpico.

