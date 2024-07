CBAt promete resolver problemas com uniformes de atletas do Brasil após polêmicas e reclamações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 21:35 Para compartilhar:

Alvo de críticas por parte do atleta do decatlo José Fernando Ferreira, que reclamou do kit de uniformes entregues aos competidores que vão estar em ação nos Jogos Olímpicos de Paris, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) se manifestou por meio de nota, nesta segunda-feira, para esclarecer as questões pontuais referentes ao fardamento para a competição e justificar o ocorrido com o atleta.

Com relação às peças, a CBAt informa que a quantidade é definida considerando especificidades e as exigências de cada prova. O comunicado destaca que o enxoval dos membros da delegação também é composto pelo material do Time Brasil, que será fornecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na chegada a Paris. A CBAt disse ainda que, junto com a Puma, “quer os atletas focados em suas performances e, para isso, vem dando o suporte necessário”.

Ainda de acordo com nota, eventuais ajustes no número de peças que compõem o enxoval serão resolvidos já que a CBAt reforça ter um canal direto de comunicação com os atletas brasileiros em Paris.

O atleta José Fernando Ferreira, conhecido como Balotelli, afirmou não ter recebido um material adequado à quantidade de provas que disputa, além de ter que bancar sete pares de sapatilhas do próprio bolso.

“Vocês não têm ideia do quanto foi brochante receber o material da seleção. Sempre achei que, na Olimpíada, receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós”, escreveu Ferreira, em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

O decatlo é composto por dez provas a serem disputadas em apenas dois dias. No primeiro, são disputados 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400 metros rasos. No segundo, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros.

“Utilizo sete sapatilhas de modelos diferentes, cada uma para prova específica. Estou indo para os Jogos Olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito”, completou o atleta, que, ao todo, passa 20 horas na pista de atletismo.

Há modelos de pares de sapatilhas para atletismo que custam em torno de R$ 800 cada. O gasto, para Ferreira, então, pode alcançar os R$ 5.600. No site oficial da Puma Brasil, patrocinadora da CBAt, há duas opções. Uma custa R$ 899,90. Outra, R$ 1.269,90.

Outro problema apontado pelo atleta é a quantidade de roupas. O kit descrito por Ferreira tem uma regata, um macacão de treino e um short. “Assim que acabarem as provas do primeiro dia, irei voltar para a Vila (Olímpica) e lavar logo meu material, ou competir com o sujo (no dia seguinte)”, lamentou.

A patrocinadora da CBAt é a Puma. A parceria começou em 2022 e ia até 2024, mas foi estendida até 2032, prevendo já os Jogos de Los Angeles-2028 e Brisbane-2032. A fornecedora lançou os uniformes deste ano em abril.