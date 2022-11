CBA conclui a aquisição de 20% do capital remanescente da Alux do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2022 - 19:21 Compartilhe

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) informou nesta quarta-feira, 30, que concluiu, nesta quarta-feira, a aquisição de 20% remanescente do capital social da Alux do Brasil, por R$ 98 milhões. O valor será pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira na data de hoje e a segunda em 31 de janeiro de 2023.

A aquisição dos outros 80%, no montante de R$ 110 milhões, foram concluídos em 31 de janeiro deste ano, após cumprimento das respectivas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O movimento garante a totalidade das quotas da Alux à CBA, reforçando a estratégia da companhia em aumentar a relevância no mercado de alumínio reciclado.

Com a conclusão do negócio, a CBA afirma que fortalece também seu posicionamento de produtora de alumínio de baixo carbono, dado que o alumínio reciclado possui menores emissões de gases de efeito estufa pelo fato de consumir 95% menos energia em comparação ao alumínio primário, informou a companhia em fato relevante.

Desde a sua integração pela CBA, de fevereiro de 2022 até outubro de 2022, a Alux teve uma entrega de valor acima do previsto, com velocidade de aprendizado na compra de sucata além do esperado, com novas iniciativas e sinergias ainda a serem capturadas, disse a CBA.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias