CazéTV fecha parceria com a Amazon e passa a exibir transmissões no Prime Video

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 17:10 Para compartilhar:

A CazéTV, canal de transmissões esportivas do influenciador digital Casimiro Miguel em conjunto com a Live Mode, fechou uma parceria com o Amazon Prime Vídeo e estará disponível no aplicativo para os assinantes do serviço de streaming.

O acordo, costurado entre a Live Mode e a Amazon, disponibiliza o canal de Casimiro dentro da plataforma de vídeos de Jeff Bezos. A iniciativa, no entanto, não afeta a gratuidade da CazéTV, que continua a exibir seu conteúdo no YouTube, na Twitch e na Samsung TV Plus.

Em nota, o Prime Vídeo destaca que todo o conteúdo esportivo do canal estará disponível no streaming, dando destaque para o ‘Brasileirão, UEFA Euro 2024, Bundesliga, Copa do Mundo Fifa de Futsal, Liga Nacional de Futsal, X1 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024, entre outras atrações’.

Após os sucessos da cobertura da Copa do Mundo do Masculina do Catar de 2022 e da Copa do Mundo Feminina da Austrália e da Nova Zelândia de 2023, a CazéTV se prepara para a cobertura da Eurocopa 2024 e da Olimpíada de Paris.

Apesar de não ter os direitos de transmissão da Copa América de 2024, o canal uniu forças ao podcast Podpah e apresentará um programa diário sobre a competição. Os detalhes da atração ainda não foram divulgados.