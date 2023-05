CazéTV anuncia transmissão do Campeonato Mundial de Judô no YouTube e na Twitch

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 19:20 Compartilhe

A CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, vai transmitir o Campeonato Mundial de Judô, no Catar, que começa neste domingo, 6. O anúncio foi feito pelas redes sociais do Comitê Olímpico do brasil, o Time Brasil, e pelos perfis da própria CazéTV. Luis Felipe Freitas será o narrador da competição, com comentários de Raony Pacheco.

Essa é a primeira competição do Time Brasil na CazéTV, que firmaram parceria em fevereiro de 2023. O canal é parceiro de conteúdo do COB, sendo um dos padrinhos e madrinhas do Comitê.

A CazéTV obteve grande sucesso durante a Copa do Mundo do Catar, com recorde de audiência no jogo de estreia da seleção brasileira contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, com 4,7 milhões de usuários ligados na transmissão. Hoje, o canal do YouTube têm mais de 8 milhões de inscritos, enquanto o da Twitch possui mais de 3,6 milhões de seguidores.

O Campeonato Mundial de Judô acontece em Doha, no Catar, entre os dias 7 e 13 de maio. A seleção brasileira contará com 18 atletas, com destaque para bicampeã mundial e campeã olímpica Rafaela Silva, que luta na categoria 57kg. Outra candidata a pódio é Beatriz Souza, prata em 2022 acima de 78kg.

As principais ausências do Brasil serão Mayra Aguiar e Daniel Cargnin, ambos medalhistas de bronze em Tóquio-2020. Mayra Aguiar foi tricampeã mundial no ano passado e optou não tentar defender o título para recuperar de pequenas lesões. Daniel Cargnsin, por outro lado, chegou a estar presente na primeira lista de divulgação da Confederação Brasileira de Judô, mas precisou ser cortado por conta de hérnia de disco. O judoca passou por cirurgia e já está se recuperando.

O Brasil contará com 8 atletas no feminino e 10 no masculino. Natasha Ferreira (48kg), Yasmin Lima (48kg), Rafaela Silva (57kg), Jessica Lima (57kg), Ketleyn Quadros (63kg), Gabriella Mantena (63kg) e Beatriz Souza (+78kg) são as convocadas nas disputas individuais. Luana Carvalho (70kg) lutará a disputa por equipes. Willian Lima (66kg), Guilherme Schimidt (81kg), Eduardo Yudy (81kg), Giovani Ferreira (90kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), João Cesarino (+100kg) e Rafael Silva (+100kg) são os brasileiros no Mundial, com Gabriel Falcão (73kg) substituindo Cargnin por equipes.

