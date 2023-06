Cazé explica lance de R$ 825 mil em leilão de Neymar e conta reação da família: ‘Estresse’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 8:31 Compartilhe

Os altos valores pagos pelas celebridades em objetos e experiência no leilão beneficente promovido por Neymar na última quinta-feira chamaram a atenção do mundo todo. O streamer Casimiro Miguel, conhecido como Cazé, arrematou por R$ 825 mil um lote com o troféu da despedida de Lionel Messi do Paris Saint-Germain, um jantar com a atriz Deborah Secco e quatro diárias em um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

Cazé relatou quais foram os impactos do gasto estratosférico com o lote. O streamer afirmou que tinha a intenção de ajudar na doação de forma mais incisiva, participando do leilão, uma vez que pôde transmiti-lo na CazéTV. Entre várias opções, a principal era o jogo de tênis com Ronaldo Fenômeno. Porém, o troféu de Messi ganhou a atenção do torcedor do Vasco, que competiu com o também streamer Gaules pela relíquia.

Após efetivar a aquisição do lote, Cazé tentou passar seu cartão para debitar o valor, mas acabou com a primeira dor de cabeça da noite. “Eles queriam que eu passasse o cartão 1h da manhã e em outro Estado, porque os outros tentaram e conseguiram. Eu disse: ‘Você passou a cartão da filha do Silvio Santos, o meu é um pouco diferente’. Só aí entendi que tinha feito uma m…, um negócio que não podia ter feito. Passei o cartão e foi bloqueado.”

No pacote também está incluído um jantar com a atriz Deborah Secco. Cazé relatou que sua mulher, Ana Beatriz, não gostou muito da aquisição do streamer e ficou aborrecida. “Na hora, com a adrenalina, não vi que tinha o jantar com a Deborah Secco. Se soubesse, não teria dado lance, porque quando a Ana Beatriz viu, ficou p… comigo. Estresse total.”

Os R$ 825 mil gastos no lote assustaram os pais de Cazé. A reação, diz ele, ter sido tranquila, mas ouviu de sua mãe um questionamento. “Minha mãe perguntou de onde vem o dinheiro. Eu falei: ‘De onde a senhora acha? Acha que estou vendendo drogas?’ Ela disse que recebeu várias ligações de pessoas dizendo que eu estava rico.”

