Cazares testa negativo para Covid-19 e pode voltar aos treinos no Atlético-MG na próxima semana O jogador está afastado do clube desde o dia 31 de maio quando teve a confirmação do contágio pelo novo coronavírus

O meia Cazares pode finalmente voltar aos trabalhos na Cidade do Galo com o grupo de jogadores e com o técnico Jorge Sampaoli. O jogador testou negativo para COVID-19 após mais de um mês afastado, desde que foi diagnosticado com a doença, no dia 31 de maio.

O meia, de 27 anos, terá de fazer outro teste e, se der negativo novamente, estará liberado para os trabalhos de campo.

O jogador do alvinegro estava assintomático, mas depois desenvolveu os sintomas da Covid-19, o que o manteve mais tempo longe dos treinamentos.

Além do trabalho, Cazares poderá se apresentar à Polícia Civil na próxima terça-feira, 7 de julho, quando terá de dar esclarecimentos sobre as festas que deu em sua casa, na cidade de Lagoa Santa, na Grande BH, durante a quarentena. Ele pode ser processado pelo município por crime contra a saúde pública e terá de pagar R$ 130 mil de multa.

O ano conturbado do equatoriano ainda tem a indefinição do seu futuro, já que seu contrato vence no fim de 2020 e o atleta já pode assinar um pré-acordo com outra equipe. O Galo quer tentar renovar com Cazares, mesmo com seu agente, Jorge Marino, e o próprio jogador dizerem que o ciclo em Minas já está no fim.

