Cazares se torna o 15º maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileiro Equatoriano marcou um dos gols do Corinthians sobre o Fluminense

Marcar gols contra cariocas parece ter se tornado uma especialidade de Cazares. Após anotar o seu primeiro tento com a camisa do Corinthians, sobre o Botafogo, o equatoriano voltou a estufar as redes pelo clube. Dessa vez, a vítima foi o Fluminense, que acabou goleado por 5 a 0, nesta quarta-feira.

Esse foi apenas o 2º gol do meia desde que chegou à equipe paulista, no ano passado. Porém, foi o seu 25º em Campeonato Brasileiro, somando, claro, a sua passagem pelo Atlético Mineiro, que se iniciou em 2016. Cazares, assim, se tornou o 15º estrangeiro com mais gols na história da competição, empatando com três grandes artilheiros: os argentinos Carlos Tevez e Lucas Pratto, e o uruguaio Loco Abreu. Nenhum dos três, no entanto, chegou a atuar mais de 100 vezes no campeonato, como fez o equatoriano.

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO

1º – Petkovic – sérvio – 83 gols

2º – Paolo Guerrero – peruano – 55 gols

3º – Aristizábal – colombiano – 48 gols

4º – D’Alessandro – argentino – 40 gols

5º – Arrascaeta – uruguaio – 39 gols

6º – Hernán Barcos – argentino – 38 gols

7º – Rodolfo Fischer – argentino – 37 gols

8º – Conca – argentino – 36 gols

9º – Marcelo Moreno – boliviano – 34 gols

10º – Pedro Rocha – uruguaio – 31 gols

Doval – argentino – 31 gols

Arce – paraguaio – 31 gols

13º – Herrera – argentino – 30 gols

14º – Montillo – argentino – 28 gols

15º – Tevez – argentino – 25 gols

Loco Abreu – uruguaio – 25 gols

Lucas Pratto – argentino – 25 gols

Cazares – equatoriano – 25 gols

