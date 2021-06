Cazares se reapresenta e fica disponível para jogo contra o Santos

Após não ser convocado para a Copa América, Juan Cazares está de volta ao Fluminense e treinou com o elenco, nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho. Com a reapresentação, o técnico Roger Machado tem mais opções para o duelo contra o Santos, na próxima quinta-feira (17), às 19h, no Maracanã.

O meia foi convocado pela Seleção Equatoriana para disputar as Eliminatórias da Copa 2022, e desfalcou o Tricolor contra o Cuiabá e RB Bragantino. A comissão técnica esperava que o jogador estivesse indisponível por 40 dias, contando com a convocação para a Copa América, o que não ocorreu. Dessa forma, o clube concedeu a Cazares quatro dias de folga para ficar com a família no Equador, motivo pelo qual não compareceu ao jogo contra o RB Bragantino válido pela terceira rodada do Brasileirão.

O jogador vem apresentando bom desempenho e hoje disputa posição com Nenê. Frequentemente acionado por Roger Machado, Cazares é uma das peças fundamentais do meio de campo, em especial no segundo tempo.

