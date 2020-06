Cazares faz festa e recebe multa da prefeitura; jogador está com Covid-19

Conhecido também pelos seus problemas extra-campo, o meia Cazares, do Atléltico-MG, aprontou mais uma. Desta vez, o jogador que testou positivo para Covid-19 no último domingo (31) foi denunciado por vizinhos do seu condomínio na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Vizinhos denunciaram o meia por uma festa no último dia 15 de maio. Com isso, agentes de fiscalização da Prefeitura da capital mineira foram até o endereço do jogador. Como punição, Cazares pode ter de pagar cerca de R$ 130 mil.

Henrique Melo, diretor de Regulação Urbana de Lagoa Santa, confirmou a multa ao jogador. Segundo ele, a festa não tinha cunho familiar, conforme apuração do Globo Esporte.

“A multa dele vai ser provavelmente a máxima. Quem expede a multa é a Vigilância Sanitária, no caso dele é a máxima porque ele é reincidente, já houve outras reclamações e, nessa última, com o decreto, com a questão da aglomeração e a questão do Covid em si, a fiscalização foi ao local, a Polícia Militar deu o apoio necessário, e foi constatado realmente uma festa sem nenhum cunho familiar. Os próprios condôminos, o síndico, foi todo mundo que fez a denúncia a favor dessa intervenção. A multa máxima, a vigilância deve aplicar em torno de R$ 130 mil reais”, explicou o diretor.

Além disso, após a confraternização, inúmeros participantes do encontro tiveram que procurar unidades de saúde e foram orientados a ficar em quarentena.

“Várias pessoas procuraram (os postos de saúde). As medidas do pessoal de saúde foram muito assertivas nisso. O livro de visitantes do condomínio foi consultado, essas pessoas vão ser procuradas uma a uma, as pessoas têm que ficar em quarentena, as pessoas tem ser acompanhadas pela secretaria de saúde. Os integrantes da festas serão acompanhados de perto. Veio até Van de fora para você ter a noção da quantidade de pessoas que foram chamadas para essa aglomeração. Empregados dele que circulam pelo condomínio, todos esses vão ter acompanhamentos próximos, isolamento forçado, nesse caso tem que fazer a quarentena, e os familiares inclusive”, completou.

No último domingo, a assessoria de imprensa do Atlético divulgou que Cazares testou positivo para Covid-19. Os exames foram realizados no sábado. O jogador apresentava quadro assintomático e foi prontamente afastado das atividades do clube, com acompanhamento médico.

– Essa festa foi antes (de publicar que o atleta estava com Covid) no final de semana anterior do Atlético publicar que ele está com Covid, mas as medidas vêm sendo tomadas com ele há bastante tempo. Ele é reincidente nessa prática de festas fora de hora no condomínio – disse o diretor de Regulação Urbana de Lagoa Santa.

Em nota, o Atlético-MG disse que vai analisar a situação. A Polícia Civil também vai abrir uma investigação para apurar o caso e Cazares pode ser enquadrado em crime contra a saúde público, o que prevê pena de até um ano.