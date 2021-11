Cazares destaca persistência do Flu em vitória nos acréscimos contra o Sport

Com direito a gol nos acréscimos, o Fluminense bateu o Sport por 1 a 0, na noite deste sábado, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da partida, o meia Cazares falou sobre o seu desempenho no duelo e mostrou confiança com a sequência do time dentro da competição.

“Trabalhei muito e dei o meu melhor dentro de campo. Fiz uma bela partida e poderíamos ter feito mais gols, não conseguimos, mas só um basta. Conquistamos a vitória que era o mais importante hoje”, declarou o jogador.

Cazares destacou a persistência da equipe que chegou ao gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo com uma cabeçada do zagueiro David Braz. O lance saiu em um momento no qual a torcida já demonstrava sinais de irritação, tanto que chegou a vaiar o técnico Marcão durante a substituição do atacante Fred.

“Nunca podemos desistir. Trabalhamos psicologicamente para que isso não aconteça. Podemos ganhar nos acréscimos em qualquer momento e foi o que aconteceu. Agora temos uma sequência de oito jogos, um já nesta terça-feira”, completou o atleta.

O meia se referiu ao embate frente ao Grêmio, que será realizado na terça, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada. O time carioca é o oitavo colocado, com 42 pontos, cinco abaixo do Corinthians, em sexto.

SUSTO – Os jogadores de Fluminense e Sport sofreram um susto durante o jogo. Após um choque de cabeça com o atacante Lucca, o volante José Welison caiu em campo desacordado. Ele deixou o estádio de ambulância rumo a um hospital próximo do Maracanã. A última informação é que o atleta está acordado, mas respirando com dificuldade.

