Cazaquistão muda nome de capital para homenagear presidente

O novo nome é uma homenagem ao ex-presidente Nursultan Nazarbayev, que deixou o cargo nesta semana, após 30 anos no poder.

A proposta foi apresentada pelo substituto de Nazarbayev, o presidente interino Kassym-Jomart Tokayev, que disse que ainda pretende nomear todas as ruas centrais de cidades do país com o nome de Nursultan.

O nome antigo, Astana, significa “capital”, na língua cazaque.

De acordo com o site cazaque nur.kz, houve três tentativas de se renomear a capital para Nursultan entre 2016 e 2018. Todas foram rejeitas pelo próprio presidente, que ainda estava no cargo.

