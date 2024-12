Cazaquistão mandará caixas-pretas de avião ao Brasil

ASTANA, 29 DEZ (ANSA) – O Cazaquistão anunciou que as caixas-pretas do avião da Azerbaijan Airlines que caiu perto de Aktau em 25 de dezembro com 67 pessoas a bordo, das quais 38 morreram, serão enviadas para análise no Brasil, país de fabricação da aeronave, um Embraer 190.

“A comissão de inquérito decidiu mandar os gravadores de voo ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos [Cenipa] do Brasil, que é o país produtor do avião da Embraer”, diz uma nota do Ministério dos Transportes cazaque.

A principal hipótese é de que a aeronave tenha sido atingida pela defesa antiaérea da Rússia durante a aproximação a Grozny, capital da Chechênia e que, segundo Moscou, era alvo de ataques de drones ucranianos no momento da descida.

Vídeos e fotos da cena da tragédia exibem marcas de perfuração na cauda do Embraer 190, e a Azerbaijan Airlines disse que a tragédia foi provocada por uma “interferência externa”.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, cobrou que a Rússia assuma a responsabilidade e puna os culpados pelo desastre, enquanto o líder do Kremlin, Vladimir Putin, pediu desculpas pelo fato de o incidente ter ocorrido no espaço aéreo russo, mas não admitiu a falha na defesa antiaérea. (ANSA).