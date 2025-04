Cazaquistão espera arrecadar US$13 mi com show de Jennifer Lopez

O Cazaquistão anunciou nesta quinta-feira (10) que espera arrecadar o equivalente a 13 milhões de dólares (78 milhões de reais) graças ao show de Jennifer Lopez, considerado o maior desde a independência da União Soviética em 1991.

A performance da cantora e atriz americana, de 55 anos, está prevista para 1º de agosto na capital, Astana, localizada no meio das estepes do nono maior país do mundo.

Segundo uma fonte presidencial, é esperado que o show atraia mais de 15 mil estrangeiros e gere 6,5 bilhões de tenges (13 milhões de dólares), que serão gastos em hotéis e com alimentação.

“É a primeira vez na história, desde a independência do nosso país, que é realizado um show desse nível”, destacou Malik Khasenov, um dos organizadores.

Jennifer Lopez se apresentará no estádio de futebol de Astana, o que gera algumas tensões com o clube local, o FC Astana, que deve jogar uma partida da Liga Europa no final de julho, nesse mesmo local.

Após descrever o show como um “grande problema”, o clube finalmente confirmou que não iria se opor e negociaria com a Uefa para adiar a dipsuta.

