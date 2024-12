Cazaquistão confirma 38 mortes em queda de avião

ROMA, 25 DEZ (ANSA) – O governo do Cazaquistão confirmou nesta quarta-feira (25) a morte de 38 pessoas na queda de um avião da Embraer com 67 indivíduos, sendo 62 passageiros e cinco tripulantes, em Aktau, às margens do Mar Cáspio.

Outros 29 indivíduos foram resgatados com vida, incluindo três crianças, e levados para hospitais da região, mas muitos estão em estado grave. “A situação não é nada boa, temos 38 mortos”, disse o vice-premiê cazaque, Qanat Bozymbaev, citado pela agência russa Interfax.

Mais cedo, a Procuradoria-Geral do Azerbaijão, país de onde a aeronave havia decolado, falara em 32 sobreviventes. O avião modelo Embraer 190 da Azerbaijan Airlines voava de Baku, capital azeri, a Grozny, na Rússia, e caiu perto da cidade de Aktau.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o exato momento em que o jato perde altitude e, inclinado para o lado direito, se choca contra o solo em uma suposta tentativa de pouso de emergência, formando uma bola de fogo.

Os sobreviventes estavam na parte traseira do avião, que foi poupada do incêndio, mas as causas da tragédia ainda são desconhecidas O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, interrompeu uma viagem oficial à Rússia e voltou a Baku após o desastre. O líder também recebeu um telefonema de condolências do presidente russo, Vladimir Putin.

“Expressamos nossos mais sentidos pêsames àqueles que perderam entes queridos nesse desastre aéreo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Segundo o site Flightradar24, que monitoriza os voos em tempo real, o avião atravessou o Mar Cáspio, desviando-se da sua rota normal, antes de voar em círculos sobre a zona do acidente.

Já o aeroporto de Grozny afirmou que a aeronave havia sido desviada para Makhachkala, também na Rússia, devido à neblina na capital da Chechênia. “Não podemos descartar nenhuma hipótese neste momento. Todos os possíveis cenários estão sendo investigados”, disse a Procuradoria-Geral do Azerbaijão.

A Embraer lamentou o acidente aéreo e garantiu estar “pronta para auxiliar todas as autoridades relevantes”.

“É com tristeza que tomamos conhecimento do incidente de hoje perto de Aktau, no Cazaquistão. Mais atualizações serão fornecidas assim que mais informações forem confirmadas e a Embraer estiver autorizada a divulgar”, declarou a empresa em comunicado citado pela CNN Brasil.

“Nossas preocupações e compaixão vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo acidente”, ressalta a nota. (ANSA).