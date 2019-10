Caxias Shopping recebe última etapa do circuito de judô

Duque de Caxias – Depois de sediar a abertura do evento, o Caxias Shopping recebe neste sábado, dia 19 de outubro, a “Última Etapa do Circuito Caxiense de Judô”, que reunirá judocas de toda a Baixada Fluminense. O evento será realizado pelo Instituto IDE – Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte e terá atividades para crianças entre 3 e 12 anos de idade. Começa às 12h com uma apresentação de judocas mirins que vão participar de atividades lúdicas como se fosse uma aula de judô e, em seguida, começam os combates. Na etapa de combates, os judocas serão divididos em classes que se distinguem pela idade e realizarão ao menos duas lutas, independente do resultado. As classes serão divididas em Festival Kids, Sub-9, Sub-11 e Sub-13, sendo aproximadamente 50 minutos para cada.

Evento ocorre neste sábado na Praça de Alimentação do Caxias Shopping – Divulgação Para participar é necessário fazer a inscrição através do link e a inscrição deverá ser confirmada com o professor responsável pelo aluno. O valor da inscrição é de R$ 35,00. Para participar é necessário fazer a inscrição através do link e a inscrição deverá ser confirmada com o professor responsável pelo aluno. O valor da inscrição é de R$ 35,00. O Circuito Caxiense de Judô tem como objetivo difundir o esporte, além de promover a integração entre judocas da região e proporcionar a experiência de competir em um local diferente. Por isso todos os atletas serão premiados. A competição acontecerá na Praça de Alimentação do Caxias Shopping, das 12h às 17h. SERVIÇO:

Última Etapa do Circuito Caxiense de Judô no Caxias Shopping

Data: 19 de outubro (sábado)

Horário: das 12h às 17h

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias/RJ. Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

Entrada: Gratuita

Participação no Torneio de Judô (taxa de inscrição do Instituto Olímpico Vila Operária): R$35,00