Caxias será palco do maior encontro de curimbas do Brasil

Duque de Caxias recebe no domingo, dia 25 de agosto, a partir das 13h, a 15ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro. O evento será na quadra da escola de samba Grande Rio, no Centro do município, e prestará uma homenagem ao Ogã Bangbála, que completou 100 anos em junho deste ano. O religioso estará presente na festa. O prêmio contará ainda com as participações do grupo Awurê e do “Rei da Voz” Sebastião Casemiro, dentre outras personalidades e principais grupos do segmento.

Uma das novidades desta edição será a entrega de troféus para representantes de cinco estados que disputarão o título de campeão dos campeões em diversas categorias como: diretor do melhor festival, melhor intérprete, melhor letra, melhor figurino, entre outras. Um CD com as músicas lançadas nos festivais anteriores será lançado no dia, com o objetivo de divulgar as novas melodias que serão imortalizadas nas casas preservadoras de tradições afro.

“Será uma corrente de fé e resistência onde iremos mostrar a beleza plástica e artística das tradições afro, tão importantes na formação da identidade brasileira”, diz Marcelo Fritz, coordenador do ICAPRA e diretor do evento.

O Prêmio Atabaque de Ouro surgiu no ano de 2005 para homenagear os destaques dos festivais de melodias de terreiros, movimento que surgiu no Rio de Janeiro no início da década de 70. Um movimento que teve como palco, o pavilhão de São Cristóvão, quadras de escolas de samba e até o Maracanãzinho. Há quinze anos o ICAPRA (Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro), fundado em 1999, através do seu coordenador executivo, Marcelo Fritz, enxergou um reaquecimento do movimento e criaram a premiação que só veio contribuir com o movimento que se expandiu para vários estados do Brasil, como: Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Macapá e Brasília.

Medalha Joãozinho da Goméia

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro de Duque de Caxias criou a medalha Joãozinho da Goméia, que será enredo da Grande Rio no próximo Carnaval. A medalha será lançada durante o Atabaque de Ouro. O presidente do Conselho, Wilson Gonçalves, em conversa com o diretor do evento, Marcelo Fritz, decidiram lançar a medalha neste momento, justamente por causa do enredo da Grande Rio para o carnaval 2020. Seci Caxi, herdeira de Joãozinho da Gomeia, já confirmou presença no evento. Personalidades apadrinham o evento

Ivone Lara, Lecy Brandão, Sandra de Sá, Rita Benneditto, Neguinho da Beija Flor, Nelson Sargento, entre outros artistas já apadrinharam o evento, por causa da importância na difusão e preservação da cultura afro e suas tradições.

A quadra da Grande Rio fica na Rua Wallace Soares, 5, com abertura dos portões às 13h. Informações e venda de ingressos pelo telefone e também WhatsApp 97032-9289 .