Caxias-RS goleia Rio Branco-PR e lidera o Grupo 8 da Série D

Na tarde deste domingo (13), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Caxias bateu o Rio Branco do Paraná por 5 a 1, com quatro gols do centroavante Michel. A partida foi válida pela segunda rodada do grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro e teve transmissão ao vivo da TV Brasil. Com o resultado, a equipe grená chegou aos quatro pontos e à liderança da chave. O time do Paraná é apenas o 6º com um ponto.

49'2T A vitória é grená!

Em tarde inspirada de Michel, Caxias venceu o Rio Branco por 5 a 1.

Equipe grená estreia com vitória no Centenário, com 4 gols do centroavante e 1 gol do Gleydson. #SERCaxias #CAXxRBR Luiz Erbes/S.E.R. Caxias pic.twitter.com/pNfwSGq3ZF — S.E.R. Caxias (@sercaxias) June 13, 2021

O primeiro tempo foi completamente dominado pelos donos da casa. Mas o Caxias marcou apenas um gol, através de uma cobrança perfeita de pênalti do centroavante Michel, e desperdiçou diversas oportunidades. Só que os gols que não aconteceram na primeira etapa vieram com sobra no segundo tempo.

Logo na abertura da etapa final, aos três minutos, Felipe Tontinni aproveitou a falha na saída de bola do Rio Branco e achou Michel de frente com o goleiro Lucas. O artilheiro não perdoou e fez o 2 a 0. Aos 10, o setor defensivo paranaense bateu cabeça e Michel aproveitou para, sozinho, só empurrar para o fundo das redes. Aos 17 minutos, mais um dele. Michel dominou dentro da área e teve tempo para bater forte no ângulo esquerdo do goleiro Lucas. Esse foi o 5º gol do atleta que se isolou na artilharia da competição. Aos 25, Demethryus diminuiu para o Leão da Estradinha com um belo gol. Ele cortou a marcação e bateu colocado de fora da área para balançar as redes gaúchas. Aos 38 minutos, Gleydson aproveitou bom passe de Juliano e só rolou para o fundo das redes para fechar o placar em 5 a 1 para o Caxias.

A próxima partida do time gaúcho será no sábado (19) contra o FC Cascavel no Paraná. O Rio Branco receberá o Marcílio Dias no domingo (20).

Veja também