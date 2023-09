Caxias-RS e Athletic-MG garantem o acesso para a Série C de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 20:18 Compartilhe

Caxias-RS e Athletic-MG são os dois primeiros clubes a garantirem o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. As definições acontecerem neste sábado, quando acontecerem os jogos de volta das quartas de finais da Série D. Os outros dois semifinalistas vão ser conhecidos no domingo.

O Athletic avançou mesmo perdendo por 1 a 0 para o Bahia de Feira de Santana, no Mineirão. No jogo de ida, os mineiros tinham vencido por 2 a 0, fechando o placar agregado por 2 a 1. O Bahia foi valente, marcou aos 18 minutos, com Jemmes, contra, e depois tentou buscar o segundo gol que levaria a definição da vaga aos pênaltis.

Perto de quatro mil torcedores se deslocaram de São João del-Rei até Belo Horizonte (MG) para acompanhar este momento histórico. O Athletic coroa a temporada memorável, porque disputou a Série D pela primeira vez e também a Copa do Brasil.

O Caxias carimbou sua vaga ao vencer por 1 a 0 a Portuguesa-RJ no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O jogo foi equilibrado e tenso, mas na parte final o time gaúcho teve um pênalti a seu favor e o artilheiro Eron não perdoou, aos 42 minutos. Ele se isolou na artilharia da Série D, com 14 gols.

No jogo de ida, houve empate por 1 a 1, em Caxias do Sul (RS). O Caxias já participou da elite nacional na década de 1970. Sua última aparição na Série C, porém, foi em 2004.

No domingo serão disputados os outros dois jogos. A Ferroviária-SP vai defender vantagem em Sousa-PB, enquanto o Ferroviário-CE, único invicto, vai tentar confirmar em casa a sua vaga diante do Maranhão-MA.

Todos os jogos serão transmitidos, ao vivo, pela TV Brasil. Os quatro times que vão subir vão ocupar as vagas dos quatro rebaixados da Série C: Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série D:

SÁBADO

Portuguesa-RJ 0 x 1 Caxias-RS (Ida: 1 x 1)

Athletic-MG 0 x 1 Bahia de Feira-BA (Ida: 2 x 0)

DOMINGO

15h

Sousa-PB x Ferroviária-SP (Ida: 0 x 1)

17h30

Ferroviário-CE x Maranhão-MA (Ida: 1 x 1)

