Caxias paga servidores da Educação

A Prefeitura de Duque de Caxias fez nova remessa de pagamento para os

servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês

de julho, nesta terça-feira, 27 de agosto. Entre os funcionários da Educação

receberam 919 profissionais que ganham até R$ 7.882,59, gerando um valor

de R$ 6.165.190,57. Já a folha de pagamento de julho das demais

categorias foi 100% quitada, gerando um valor de R$ 4.967.067,54.

É importante ressaltar que os servidores devem aguardar o processamento

bancário para terem os valores disponíveis nas contas. No momento, a

Prefeitura está pagando a 37ª folha salarial em 32 meses de trabalho da

atual gestão. Por determinação do prefeito Washington Reis, o pagamento

dos funcionários tem sido tratado como a principal prioridade do governo

municipal. A PMDC esclarece que novos pagamentos serão feitos nos

próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o

funcionalismo tenha recebido.

get_the_ID():991758