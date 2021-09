Caxias elimina Portuguesa nos pênaltis e está nas oitavas da Série D

O Caxias eliminou a Portuguesa nos pênaltis por 4 a 1 na tarde deste sábado (18), no estádio do Canindé, em São Paulo. Depois de perder o jogo no tempo regulamentar por 1 a 0, o time da Serra Gaúcha precisou passar pelas cobranças das penalidades máximas para decidir a vaga na segunda fase da Série D, já que havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida.

A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. No tempo regulamentar, o gol foi marcado por Caio Mancha de cabeça aos 48 minutos da segunda etapa.

Nas oitavas de final, os gaúchos enfrentarão o vencedor de Boa Esporte e União Rondonópolis, que também estão se enfrentando na tarde deste sábado (18) em Varginha. No primeiro jogo, no Mato Grosso, o time da casa venceu por 2 a 0.

