Caxias e Confiança vencem e ganham fôlego na luta contra o Z-4 da Série C

Caxias-RS e Confiança-SE ganharam fôlego na reta final da fase classificatória da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, foram os únicos vencedores de quatro jogos que deram sequência na 15ª rodada.

O Caxias venceu o São José-RS por 1 a 0 em duelo estadual e chegou a 12 pontos. Apesar de seguir na 19ª e penúltima colocação, continua perto dos adversários. Já o rival gaúcho, com cinco pontos, está praticamente rebaixado à Série D, em 2025.

Já o Confiança recebeu o Volta Redonda-RJ e surpreendeu com goleada por 4 a 1. Há quatro jogos invicto, está com 16 pontos, em 14º lugar. O time fluminense segue com 29, em terceiro lugar.

As outras duas partidas terminaram empatadas. O Botafogo-PB ainda lidera com 32 pontos após empatar por 2 a 2 com o Ypiranga-RS, oitavo com 21. O São Bernardo tem 29 e aparece em quarto depois de ficar no 1 a 1 com o ABC, 12º com 17.

A 15ª rodada será concluída na segunda-feira com dois jogos: Ferroviária-SP x Londrina e Aparecidense-GO x Floresta-CE.

Confira os resultados deste domingo:

Caxias-RS 1 x 0 São José-RS

Ypiranga-RS 2 x 2 Botafogo-PB

ABC-RN 1 x 1 São Bernardo-SP

Confiança-SE 3 x 1 Volta Redonda-RJ