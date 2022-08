Caxias bate América-RN e Portuguesa-RJ empata pelas quartas de final da Série D

Estadão Conteúdo 20/08/2022 - 22:08 Compartilhe

As quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro começou neste sábado à tarde, com dois jogos. No estádio Centenário, o Caxias-RS superou o América-RN por 1 a 0. No estádio Luso-Brasileiro, Portuguesa-RJ e Amazonas FC empataram em 1 a 1. No próximo fim de semana, os times vão se enfrentar com mando de jogo invertido.

Mesmo atuando com um jogador a menos por grande parte do jogo, o Caxias mostrou muita garra diante de 12 mil torcedores e venceu o América-RN por 1 a 0. O gol foi marcado por Bustamente, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Agora o Caxias precisa apenas de um empate no jogo da volta, no próximo domingo, dia 28, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal (RN), para garantir a vaga nas semifinais e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O América precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Ou ganhar por um gol de diferença e disputar a vaga na cobrança de pênaltis.

No Rio de Janeiro, a Portuguesa se complicou no bom sistema defensivo do Amazonas e empatou por 1 a 1. O visitante saiu na frente, logo aos 18 minutos, com Rafael Tavares cobrando pênalti. O time carioca só empatou aos 12 minutos do segundo tempo, num desvio de cabeça.

Esta disputa fica aberta, porque quem vencer o confronto de volta, dia 28, em Manaus, vai ficar com a vaga. Caso ocorra novo empate, então a vaga será definida nos pênaltis.

Outras duas partidas completam esta rodada de ida da quartas neste domingo. Em Arapiraca (AL), o ASA encara o Pouso Alegre-MG, às 16h, e o Tocantinópolis pega o São Bernardo, às 15h30, no estádio Ribeirão, na cidade de Tocantinópolis, no estado de Tocantins.